Çorum'da takibe alınan minibüste 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

ÇORUM’da, polis ekipleri tarafından takibe alınan bir minibüste 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bir minibüsle çok sayıda ruhsatsız silahın Çorum'a getirileceği yönünde ihbar alındı. Ekipler tarafından takibe alınan minibüs, il merkezi çevreyolunda durduruldu. Minibüste yapılan aramada, 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.