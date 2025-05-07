Çorum'da takibe alınan minibüste 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
ÇORUM'da, polis ekipleri tarafından takibe alınan bir minibüste 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
ÇORUM’da, polis ekipleri tarafından takibe alınan bir minibüste 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bir minibüsle çok sayıda ruhsatsız silahın Çorum'a getirileceği yönünde ihbar alındı. Ekipler tarafından takibe alınan minibüs, il merkezi çevreyolunda durduruldu. Minibüste yapılan aramada, 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.