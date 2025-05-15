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        İş yerine çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin bir iş yerine çarptığı kaza kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:00
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        İş yerine çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
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        ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin bir iş yerine çarptığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası sürücü kaçtı.

        Kaza, dün gece Alaca ilçesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, cadde üzerinde bir iş yerine çarptı. Kazada iş yerinde ve otomobilde hasar meydana geldi. Kaza sonrası sürücü inip bir süre bekledikten sonra aracına tekrar binerek kaza yerinden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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