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        Çorum'da kurban keserken kendisini yaralayan 30 kişi hastaneye başvurdu

        ÇORUM'da kurban keserken kendilerini yaralayan 30 kişi hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:00
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        Çorum'da kurban keserken kendisini yaralayan 30 kişi hastaneye başvurdu
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        ÇORUM'da kurban keserken kendilerini yaralayan 30 kişi hastaneye başvurdu.

        Kentte bayram namazı sonrası vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken bazıları hayvanların boynuz darbeleriyle bazıları da bıçakla kendilerini yaraladı. Kentte yaralanan 30 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurarak tedavilerini yaptırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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