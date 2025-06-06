Çorum'da kurban keserken kendisini yaralayan 30 kişi hastaneye başvurdu
ÇORUM'da kurban keserken kendilerini yaralayan 30 kişi hastaneye başvurdu.
ÇORUM'da kurban keserken kendilerini yaralayan 30 kişi hastaneye başvurdu.
Kentte bayram namazı sonrası vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken bazıları hayvanların boynuz darbeleriyle bazıları da bıçakla kendilerini yaraladı. Kentte yaralanan 30 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurarak tedavilerini yaptırdı.
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