Düğünden dönenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1'i ağır, 17 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çorum- Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkisinde meydana geldi. Adana'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Samsun'a dönmek için yola çıkanları taşıyan Ali İ. idaresindeki 55 AR 265 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.