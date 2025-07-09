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        Çorum'da buğday tarlasındaki yangında 30 dönüm alan zarar gördü

        ÇORUM'un Alaca ilesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, büyük çapta zarara yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:32 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:55
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        Çorum'da buğday tarlasındaki yangında 30 dönüm alan zarar gördü
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        ÇORUM'un Alaca ilesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, büyük çapta zarara yol açtı.

        Yangın, ilçeye bağlı Emirler Köyü'nde meydana geldi. Buğday ekili tarlada alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi ile çevre ilçelere bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun mücadelesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

        Yangının çıkış sebebine ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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