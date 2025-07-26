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        Çorum'da pazar esnafı arasında silahlı kavga; 1 ölü, 7 yaralı- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:55
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        Çorum'da pazar esnafı arasında silahlı kavga; 1 ölü, 7 yaralı- Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerine

        ‘Çorum’da 2 kişi pazar yerine ateş açıp, kaçtı; 1’i ağır 8 yaralı’ başlıklı haberimizi ek bilgiler ve yeni gelişmelerle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

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        Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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