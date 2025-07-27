Pazarda 1 kişinin öldüğü kavganın 2 şüphelisi tutuklandı (2)

Çorum’dapazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler Doğan Arslan ve Muhammet Arslan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 2 şüpheli, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.