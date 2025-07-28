Önce aracı ve cep telefonu, ardından kendisi bulundu (2)

Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan Kenan Kıratlı (38), bulundu. AFAD, jandarma ve gönüllülerin de katılımıyla başlatılan çalışmalar sürerken, bir akaryakıt istasyonunda görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, saat 14.30 sıralarında Kıratlı'yı buldu. Kenan Kıratlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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