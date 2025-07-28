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        Önce aracı ve cep telefonu, ardından kendisi bulundu (2)

        AKARYAKITİSTASYONUNDA BULUNDUÇorum'un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan Kenan Kıratlı (38), bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:12 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:12
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        Önce aracı ve cep telefonu, ardından kendisi bulundu (2)
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        AKARYAKITİSTASYONUNDA BULUNDU

        Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan Kenan Kıratlı (38), bulundu. AFAD, jandarma ve gönüllülerin de katılımıyla başlatılan çalışmalar sürerken, bir akaryakıt istasyonunda görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, saat 14.30 sıralarında Kıratlı'yı buldu. Kenan Kıratlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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