Uğurludağ Kaymakamı Şahin'den Kore gazisi Topal'a ziyaret

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Kore gazisi Abdullah Topal'ı ziyaret etti.

Şahin, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Topal'dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Topal ve ailesi ile bir süre sohbet eden Şahin, daha sonra evden ayrıldı.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Karan ve Emniyet Amiri Zeynep Sarı da katıldı.

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