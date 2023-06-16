Uğurludağ Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi sergi salonunda kursiyerlerin yıl içinde yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi.

Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, törende yaptığı konuşmada, kursların açılmasında emeği geçenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Celal İçbudak ise merkezde ebru kursunda 14, tığ örücülüğü kursunda 12 ve dekoratif ev aksesuarları kursuna 16 kadın kursiyerin eğitim gördüğünü bildirdi.

İçbudak, kursiyerlerde sıfır atık bilinci oluşturmak amacıyla kurslardaki birçok çalışmanın geri dönüşüm malzemesinden üretildiğini kaydetti.

Törende konuşmaların ardından davetliler sergide yer alan çalışmaları inceledi.

Açılış törenine katılanlara ebru sanatı kursiyerleri tarafından hazırlan kitap ayracı hediye edildi.

Açılış törenine Uğurludağ Belediye Remzi Torun ile vatandaşlar da katıldı.





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