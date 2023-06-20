Kargı'da yol çizgileri yenilendi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde yol çizgileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yenilendi.



Karayolları 71. Şube Şefliği ve Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Bürosu, bayram trafiğinde olası kazaları en aza indirmek amacıyla çalışma başlattı.



Yağmur ve sis ortamında sürücülerin daha güvenli seyredebilmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında yol çizgileri yenilendi.







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