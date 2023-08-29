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        Çorum'da bir kişi düğünde havaya açılan ateş sonucu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:41
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        Çorum'da bir kişi düğünde havaya açılan ateş sonucu yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir kişi düğünde vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Alparslan K. (61), Boztepe köyünde katıldığı düğünde, havaya ateş açanlardan birinin silahından çıkan mermiyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından ve karnından yaralanan Alpaslan K. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alparslan K'nin vücudundan çıkan merminin ateşlendiği silahın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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