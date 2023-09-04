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        Vali Zülkif Dağlı, Şapinuva Ören Yeri'ni gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:41
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        Vali Zülkif Dağlı, Şapinuva Ören Yeri'ni gezdi
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        ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum'un Ortaköy ilçesinde yer alan Şapinuva Ören Yeri'ni gezdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Dağlı, Hititlerin önemli şehirlerinden Şapinuva'yı ziyaret ederek, 1990 yılından bu yana devam eden arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile Şapinuva Kazı Başkanı Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Önder İpek, ziyarette Dağlı'ya tarihi kentin Tepelerarası ve Ağılönü bölgelerindeki kazılarda elde edilen eserler hakkında bilgi verdi.

        Vali Dağlı, Çorum'un tarihi ve kültürel açıdan önemli bir il olduğunu, binlerce yıllık geçmişe sahip medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguladı.

        Çorum'da Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik dönem, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür ve medeniyet izlerinin görüldüğüne dikkati çeken Dağlı, "Çorum; kültürleri, medeniyetleri, ırkları, dinleri ve dilleri tarihin fotoğrafında buluşturan bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Çorum tam bir medeniyet mozaiğidir. Tarihi açıdan, Çorum birçok antik kent ve arkeolojik alanı barındırmaktadır. Özellikle Hitit İmparatorluğu dönemine ait kalıntılar, şehrin tarihi zenginliğini göstermektedir. Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva gibi önemli arkeolojik alanlar, Hititlerin izlerini günümüze taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Hititlere bir dönem başkentlik yapmış Şapinuva'nın Çorum'daki önemli antik kentlerden olduğunu hatırlatan Dağlı, şunları kaydetti:

        "Burada yapılan çalışmalar ilimiz turizmi katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Sapinuva kazı alanının 'örenyeri' statüsü alarak Hattuşa ve Alacahöyük ile birlikte tur programlarına alınması için Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi başlatılmış olup, çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Ayrıca Şapinuva'da çıkan binlerce tabletin 'Unesco Dünya Belleği' listesine alınması için yapılan çalışmalar devam etmektedir."

        Dağlı, kentte turizmin gelişmesi açısından turizm alanında yapılacak projelere destek vereceğini, sektörün tüm kesimleriyle işbirliği yaparak, Çorum'u Türkiye'nin önemli turizm şehirlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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