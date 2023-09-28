Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Öğrenciler Laçin Halk Kütüphanesi'nin duvarlarını resimlerle süsledi

        Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında kültür gezisi kapsamında Laçin'e gelen öğrenciler İlçe Halk Kütüphanesi'nin duvarlarını boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenciler Laçin Halk Kütüphanesi'nin duvarlarını resimlerle süsledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında kültür gezisi kapsamında Laçin'e gelen öğrenciler İlçe Halk Kütüphanesi'nin duvarlarını boyadı.

        Misafir öğrenciler, etkinlik kapsamında ellerine fırçaları alarak kütüphanenin duvarına, kitap okuyan insanları resmederek boyadı.

        Gün boyu süren etkinlikle kütüphane duvarları rengarenk oldu.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, kitap okumanın önemine işaret edip, ilçedeki öğrencileri kütüphaneye davet ederek Laçin'de böyle bir etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...

        Benzer Haberler

        Çorum'da pirinç festivalinde yöresel yemek yarışması yapıldı
        Çorum'da pirinç festivalinde yöresel yemek yarışması yapıldı
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da boşandığı eşini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Çorum'da boşandığı eşini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Çorum'da devrilen tankerin sürücüsü öldü
        Çorum'da devrilen tankerin sürücüsü öldü
        Oğuzlar'da Ahilik Haftası kutlandı
        Oğuzlar'da Ahilik Haftası kutlandı
        Çorum'da "Uygarlığın İzinde Kültür ve Sanat Buluşmaları" projesi
        Çorum'da "Uygarlığın İzinde Kültür ve Sanat Buluşmaları" projesi