Oğuzlar Kaymakamı Tekin yamaç paraşütünü tanıttı

Çorum'un Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, yamaç paraşütü sporunun tanıtımına katkı sunmak amacıyla uçuş yaptı.

Obruk Barajı manzarasına sahip engebeli arazisiyle öne çıkan Oğuzlar ilçesinde doğa sporlarına dikkati çekmek amacıyla ATV-cross etkinliği düzenlendi.

Oğuzlar Kaymakamı Tekin, Osmancık Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve vatandaşlar, etkinlik kapsamında arazi araçlarıyla Tekke Yaylası'na çıktı. 1450 rakımlı yaylada bir süre dinlenen sporcular, hazırlıklarını tamamladıktan sonra paraşütle uçtu.

Kaymakam Tekin de sporcularla birlikte uçuş yaptı.

Tekin, AA muhabirine, Oğuzlar'ı yamaç paraşütünde ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerle Oğuzlar'ın güzelliklerine dikkati çekmek istediklerini belirten Tekin, "İlçemizin güzelliklerini herkese göstermeye çalışıyoruz. Motor sporları, yamaç paraşütü gibi etkinlikler bu güzel manzarada yapılabiliyor." dedi.

Paraşüt pilotu Ali Karınlıoğlu ise adrenalin ve uçmayı seven herkesi Oğuzlar'a beklediklerini dile getirerek, "Manzara ve irtifa bakımından bölgemizde uçuşa en verimli yer burası. Oğuzlar uçuş yapabilecek nadir yerlerden biri." diye konuştu.