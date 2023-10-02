Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Bayat Kaymakamı Seher Söyler, şampiyon voleybolcuları kabul etti

        Gençlik ve Spor Bakanlığının "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları" kapsamında Çorum'da düzenlenen Kurumlararası Voleybol Turnuvasında, Bayat Kaymakamlığı Erkek Voleybol Takımı'nın şampiyon olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:20 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayat Kaymakamı Seher Söyler, şampiyon voleybolcuları kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığının "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları" kapsamında Çorum'da düzenlenen Kurumlararası Voleybol Turnuvasında, Bayat Kaymakamlığı Erkek Voleybol Takımı'nın şampiyon olduğu bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bayat Kaymakamı Seher Söyler, şampiyon takımın oyuncularını kabul etti.

        Söyler, ziyarette oyuncuları elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik ederek, 19-22 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge finalinde başarı dileklerini iletti.

        Sporcular daha sonra Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'yü ziyaret ederek, takıma verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çorum'da ceviz ağacından düşen 2 kişi yaralandı
        Çorum'da ceviz ağacından düşen 2 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
        Çorum'da 2 kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
        Çorum´da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü
        Çorum´da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü
        Çorum'da kelepçeden kurtulup kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
        Çorum'da kelepçeden kurtulup kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
        Otobüs kazasında ölen iki üniversite öğrencisi Çorum'da toprağa verildi
        Otobüs kazasında ölen iki üniversite öğrencisi Çorum'da toprağa verildi
        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Çorum'...
        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazesi Çorum'...