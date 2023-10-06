Dodurga'da Dünya Kalp Sağlığı Günü kutlandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde Dünya Kalp Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde Dünya Kalp Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.
Dodurga Toplum Sağlığı Merkezince organize edilen etkinlik kapsamında Dodurga Çok Programlı Lisesi'nde eğitim verildi.
Ardından Dodurga Devlet Hastanesi personeli ve öğrencilerin katılımıyla ilçe merkezinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Dodurga Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, ayrıca Dodurga Halk Pazarı'nda stant kurarak vatandaşları kalp sağlığı konusunda bilgilendirdi.