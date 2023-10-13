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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:43
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin idaresindeki 55 AJS 941 plakalı otomobil, Çorum-Amasya kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında, Bayındır Köyü Camisi imam hatibi Hacı Bursa'nın kullandığı 19 ND 604 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücülerden Hacı Bursa'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yralanan Hacı Bursa'nın eşi Ayşegül Bursa ile diğer araç sürücüsü Metin, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Araçta sıkışan Bursa'nın cenazesi ise Mecitözü Belediyesi itfaiye ekibince çıkartıldıktan sonra hastane morguna konuldu.

        Kaza nedeniyle uzun süre ulaşıma kapalı kalması nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

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