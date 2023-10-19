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        Kargı Panayırı kapsamındaki konserler iptal edildi

        Çorum'da, Kargı Panayırı kapsamında yapılması planlanan halk konserlerinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:01 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:01
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        Kargı Panayırı kapsamındaki konserler iptal edildi
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        Çorum'da, Kargı Panayırı kapsamında yapılması planlanan halk konserlerinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Panayır Tertip Komitesi'nden yapılan açıklamada, Kargı Panayırı'nın 22-29 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

        Son dönemde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarda bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Saldırılar nedeniyle Kargı Panayırı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserler, tertip komitemizin aldığı kararla iptal edilmiştir. Konserler haricinde yapılacak tüm panayır etkinlikleri devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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