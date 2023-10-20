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        Ankara'da eşi tarafından boğularak öldürülen kadının cenazesi Çorum'da defnedildi

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde eşi tarafından boğarak öldürülen kadının cenazesi, memleketi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:37
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        Ankara'da eşi tarafından boğularak öldürülen kadının cenazesi Çorum'da defnedildi
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde eşi tarafından boğarak öldürülen kadının cenazesi, memleketi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde toprağa verildi.

        Yakınları tarafından Ankara'dan kara yoluyla Oğuzlar'a getirilen Münevver A'nın (60) cenazesi, Oğuzlar Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

        Cenazeye Münevver A'nın yakınlarının yanı sıra Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da katıldı.

        Ankara'nın Çankaya ilçesi Harbiye Mahallesi'nde dün Ahmet A. (67) ve eşi Münevver A'dan (60) haber alamayan çocukları, çilingir yardımıyla girdikleri evde Münevver A'yı boğularak öldürülmüş halde bulmuştu.

        Kapı açılınca sokağa kaçan katil zanlısı Ahmet A. ise yunus ekiplerince yakalanmıştı.

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