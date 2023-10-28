Oğuzlar'da 100. yıl pastası kesildi
Çorum'unOğuzlar ilçesinde öğrenciler 100. yıl pastası kesti.
Çorum'unOğuzlar ilçesinde öğrenciler 100. yıl pastası kesti.
Oğuzlar Çok Programlı Anadolu lisesi Yiyecek ve İçecek Alanı Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 çeşit pasta hazırladı.
Farklı lezzetlerdeki pastalar, okul bahçesinde düzenlenen törenle katılımcılara ikram edildi.
Törende Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 100. yıl pastasını öğrencilerle birlikte kesti.