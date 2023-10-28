Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Oğuzlar'da 100. yıl pastası kesildi

        Çorum'unOğuzlar ilçesinde öğrenciler 100. yıl pastası kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğuzlar'da 100. yıl pastası kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'unOğuzlar ilçesinde öğrenciler 100. yıl pastası kesti.

        Oğuzlar Çok Programlı Anadolu lisesi Yiyecek ve İçecek Alanı Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 çeşit pasta hazırladı.

        Farklı lezzetlerdeki pastalar, okul bahçesinde düzenlenen törenle katılımcılara ikram edildi.

        Törende Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 100. yıl pastasını öğrencilerle birlikte kesti.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 aydır aranıyordu! Eşi öldürmüş...
        4 aydır aranıyordu! Eşi öldürmüş...
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?

        Benzer Haberler

        Çorum'da öğrencilerin ağırlıklı olduğu kafelerde asayiş uygulaması
        Çorum'da öğrencilerin ağırlıklı olduğu kafelerde asayiş uygulaması
        Çorum'da polis ekipleri genel asayiş uygulaması yaptı
        Çorum'da polis ekipleri genel asayiş uygulaması yaptı
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Çorum ve Samsun'da protesto...
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Çorum ve Samsun'da protesto...
        Çorum hurdalık deposuna sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Çorum hurdalık deposuna sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Çorum'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Ser...
        Çorum'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Ser...
        Hurdalıkta çıkan yangın, kontrol altına alındı
        Hurdalıkta çıkan yangın, kontrol altına alındı