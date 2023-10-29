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        Oğuzlar 100. Yıl Voleybol Turnuvası'nda Esnafspor şampiyon oldu

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen 100. Yıl Voleybol Turnuvası'nda Esnafspor şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:08
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        Oğuzlar 100. Yıl Voleybol Turnuvası'nda Esnafspor şampiyon oldu
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen 100. Yıl Voleybol Turnuvası'nda Esnafspor şampiyon oldu.

        Oğuzlar Ortaokulu Spor Salonu'nda 85 sporcunun katıldığı şampiyonanın finalinde Esnafspor ile Kaymakamlıkspor karşılaştı.

        Rakibini 3-0 yenen Esnafspor birinciliği kazandı.

        Turnuvada Kaymakmlıkspor ikinci, Derinöz Hafriyat ise üçüncü oldu.

        Turnuvada dereceye giren kulüplere, kupa ve madalyalarını final maçının ardından düzenlenen törenle, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik ve Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak verdi.

        Turan, törende yaptığı konuşmada, voleybol turnuvasının bayram havasında geçtiğini söyledi.

        Turnuvaya 8 takımın katıldığını belirten Turan, "Kamu kuruluşlarından personelimiz, esnafımız, gençlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız kendi alanlarında kurdukları takımlarla turnuvaya katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş'e ve katılımlardan dolayı bütün takımlara teşekkür ediyor, şampiyon olan Esnafspor'u kutluyorum." dedi.

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