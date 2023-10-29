Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Laçin'de Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek'in tebrikleri kabulü ile başlayan kutlama etkinlikleri, Atatürk ilkokulu'nda devam etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği törende şehitler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Laçin İlköğretim Okulu ve Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin İstiklal Marşı oratoryosunu sergilediği etkinlikte ana sınıfı öğrencileri dans gösterisi sundu.

- Boğazkale

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlama programı çerçevesinde Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Lisesi'nde tören yapıldı.

Boğazkale Ortaokulu ve Yekbas Şehit İsa Höçük Ortaokulu öğrencilerinin gösteriler sunduğu etkinliğe Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Osmancık

Çorum’un Osmancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan etkinlikler, İlçe Stadı'ndaki törenle devam etti.

Kaymakam Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, törende öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Akpay törende yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunmasında bütün fertlere görev düştüğünü vurguladı.

Cumhuriyet'in, devletin yüceltilmesi için hep birlikte çaba harcanması gerektiğini belirten Akpay, gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye bırakılması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin şiir ve müzik dinletileri, halk oyunları ve sportif gösterileriyle devam eden etkinlikte, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Nimetullah Özer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Oğuzlar

Oğuzlar'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Törende ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Dodurga

Dodurga Kaymakamı Hakan Yurtseven'in makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Dodurga Belediyesi Güreş Alanı'nda Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile birlikte vatandaşların bayramını tebrik etti.

Yurtseven, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği ve Cumhuriyet'in ortak değerleri etrafında daha güçlü şekilde kenetlendiği günlerden olduğunu belirten Yurtseven, "Geçmişte olduğu gibi bugün de milletçe, tarihin her döneminde çok çetin mücadeleler vererek, milli birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle istiklal ve istikbalimizi korumayı bildik. Bizi aydınlık ve müreffeh yarınlara taşıyan bu inançla, Cumhuriyet'imizin 100 kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı yürekten kutluyorum." dedi.

Öğrencilerin gösterileriyle devam eden etkinlik, ödül töreni ile sona erdi.

- Uğurludağ

Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı'nın tebrikleri kabulüyle başlayan kutlama etkinlikleri, İlçe Stadyumu'ndaki törenle devam etti.

Belediye Başkanı Remzi Torun ile birlikte öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlayan Katırcı, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada Türk milletinin ebedi yol göstericisi ve Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşsiz bir milli mücadele ile yaktığı bağımsızlık ateşinin Cumhuriyet ile taçlandığı günün 100. yıl dönümü için toplanmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet'in tesisi kadar gelecek kuşaklara aktarılması için korunmasının da önemli olduğuna dikkati çeken Katırcı, "Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, fikri hür, irfanı hür, vicdani hür nesillerin yetişmesini temin eden başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlama programı öğrenci gruplarının tören geçişiyle sona erdi.

- İskilip

İskilip Şehit Mikail Kaya Şehir Stadyumu'nda düzenlenen kutlama törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ile birlikte egemenliğin millette olduğunun tescillendiğini vurguladı.

Cumhuriyet'in 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Polat, "Bizlere armağan ettiği binlerce yıllık devlet geleneği ile harmanlamış olan Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaşmanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere düşen en önemli vazife, üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan bırakan kahramanlarımızın aziz hatıralarına sahip çıkmaktır." dedi.

İskilip Belediyesi güreş takımı ile öğrencilerin gösteriler sunduğu etkinlikte Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapılan yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul da katıldı.