Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Laçin'de Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek'in tebrikleri kabulü ile başlayan kutlama etkinlikleri, Atatürk ilkokulu'nda devam etti.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği törende şehitler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

        Laçin İlköğretim Okulu ve Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin İstiklal Marşı oratoryosunu sergilediği etkinlikte ana sınıfı öğrencileri dans gösterisi sundu.

        - Boğazkale

        Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlama programı çerçevesinde Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Lisesi'nde tören yapıldı.

        Boğazkale Ortaokulu ve Yekbas Şehit İsa Höçük Ortaokulu öğrencilerinin gösteriler sunduğu etkinliğe Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Osmancık

        Çorum’un Osmancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

        Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan etkinlikler, İlçe Stadı'ndaki törenle devam etti.

        Kaymakam Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, törende öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Akpay törende yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunmasında bütün fertlere görev düştüğünü vurguladı.

        Cumhuriyet'in, devletin yüceltilmesi için hep birlikte çaba harcanması gerektiğini belirten Akpay, gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye bırakılması gerektiğini vurguladı.

        Öğrencilerin şiir ve müzik dinletileri, halk oyunları ve sportif gösterileriyle devam eden etkinlikte, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Törene, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Nimetullah Özer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Oğuzlar

        Oğuzlar'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        Törende ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Törene Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Dodurga

        Dodurga Kaymakamı Hakan Yurtseven'in makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Dodurga Belediyesi Güreş Alanı'nda Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile birlikte vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Yurtseven, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını söyledi.

        Cumhuriyet Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği ve Cumhuriyet'in ortak değerleri etrafında daha güçlü şekilde kenetlendiği günlerden olduğunu belirten Yurtseven, "Geçmişte olduğu gibi bugün de milletçe, tarihin her döneminde çok çetin mücadeleler vererek, milli birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle istiklal ve istikbalimizi korumayı bildik. Bizi aydınlık ve müreffeh yarınlara taşıyan bu inançla, Cumhuriyet'imizin 100 kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı yürekten kutluyorum." dedi.

        Öğrencilerin gösterileriyle devam eden etkinlik, ödül töreni ile sona erdi.

        - Uğurludağ

        Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı'nın tebrikleri kabulüyle başlayan kutlama etkinlikleri, İlçe Stadyumu'ndaki törenle devam etti.

        Belediye Başkanı Remzi Torun ile birlikte öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlayan Katırcı, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada Türk milletinin ebedi yol göstericisi ve Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşsiz bir milli mücadele ile yaktığı bağımsızlık ateşinin Cumhuriyet ile taçlandığı günün 100. yıl dönümü için toplanmış bulunuyoruz." diye konuştu.

        Cumhuriyet'in tesisi kadar gelecek kuşaklara aktarılması için korunmasının da önemli olduğuna dikkati çeken Katırcı, "Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, fikri hür, irfanı hür, vicdani hür nesillerin yetişmesini temin eden başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlama programı öğrenci gruplarının tören geçişiyle sona erdi.

        - İskilip

        İskilip Şehit Mikail Kaya Şehir Stadyumu'nda düzenlenen kutlama törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ile birlikte egemenliğin millette olduğunun tescillendiğini vurguladı.

        Cumhuriyet'in 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Polat, "Bizlere armağan ettiği binlerce yıllık devlet geleneği ile harmanlamış olan Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaşmanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere düşen en önemli vazife, üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan bırakan kahramanlarımızın aziz hatıralarına sahip çıkmaktır." dedi.

        İskilip Belediyesi güreş takımı ile öğrencilerin gösteriler sunduğu etkinlikte Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapılan yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi.

        Törene, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yıl...
        Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yıl...
        Cumhuriyet'in ilan edildiği TBMM oturumuna Çorumlu vekilin başkanlık yapmas...
        Cumhuriyet'in ilan edildiği TBMM oturumuna Çorumlu vekilin başkanlık yapmas...
        Oğuzlar Kaymakamı Turan, 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ı ziyaret etti
        Oğuzlar Kaymakamı Turan, 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ı ziyaret etti
        Oğuzlar 100. Yıl Voleybol Turnuvası'nda Esnafspor şampiyon oldu
        Oğuzlar 100. Yıl Voleybol Turnuvası'nda Esnafspor şampiyon oldu
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı için Çorum'a geldi
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı için Çorum'a geldi
        Dodurga'da yanan metruk ev kullanılamaz hale geldi
        Dodurga'da yanan metruk ev kullanılamaz hale geldi