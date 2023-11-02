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        Çorum'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Çorum'da tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:04
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        Çorum'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Çorum'da tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        R.Ç'nin kullandığı 16 RAU 61 plakalı tır, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında, Arif Alagöz idaresindeki 19 ACA 276 plakalı traktörle çarpıştı. Tır, traktörü yaklaşık 75 metre sürükledi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, traktör sürücüsü ile traktördeki eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybetti, Nevzat Vural yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de aynı hastanenin morguna konuldu

        Tır şoförü gözaltına alındı.

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