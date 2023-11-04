Stat:ÇorumŞehir

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Egemen Savran, Abdülhamit Söyler

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan (Dk. 82 Atakan Akkaynak), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Murat Yıldırım), Geraldo (Dk. 67 Suat Kaya) Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 82 Ahmet İlhan Özek), Ahmet Sagat, Atakan Cangöz (Dk. 56 Nalepa)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Ariyibi (Dk. 84 Haşim Arda Sarman), Şahverdi Çetin (Dk. 46 Musa Caner Aktaş), Dembele (Dk. 71 Uerdi Mara), Jurgen Bardhi, Arda Hilmi Şengül, Bahadır Yıldırım (Dk. 46. Özer Özdemir), Orhan Nahırcı, Selom Mayı (Dk. 46 Camara)

Goller: Dk. 28 Ozan Sol (Penaltıdan), Dk. 40 Ahmet Sagat, (Çorum FK), Dk. 55 ve Dk. 57 Camara, Dk. 80 Jurgen Bardhi (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 37 Atakan Cangöz, Dk. 73 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 84 Uerdi Mara (Ankara Keçiörengücü)

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