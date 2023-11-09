Çorum'da emekli astsubay, 35 dekar arazide 40 ton armut yetiştiriyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan emekli astsubay Yüksel Apaydın, oluşturulduğu meyve bahçesinde "Deveci armudu" üretiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yaptıktan sonra emekli olan Apaydın, Karakaya köyüne yerleşerek dedesinden kalma arazide tarımsal üretime başladı.

Hobi olarak başladığı meyve yetiştiriciliğini geliştiren Apaydın, 35 dönüm alanda kurduğu meyve bahçesinden bu yıl 40 ton civarında Deveci armudu rekoltesi elde etmeyi bekliyor.

Apaydın, AA muhabirine, amatör olarak başladığı meyveciliği profesyonel tekniklerle büyüterek geliştirdiğini söyledi.

Armut hasadının 10 personelle yaklaşık bir haftada tamamlanacağını belirten Apaydın, "Ağaçlarımız 10 yaşına geldi. Yıllık bazda 35-40 ton civarında ürün alıyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından yararlanarak 30 ton kapasiteli soğuk hava deposu da kurduğunu dile getiren Apaydın, işletmenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlandığını kaydetti.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan, Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu meyve bahçesini ziyaret ederek, Apaydın'dan hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.