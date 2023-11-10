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        Laçin'de Filistin'e destek kermesi açıldı

        Çorum'un Laçin ilçesinde İsrail saldırılarından etkilenen Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:05 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:22
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        Laçin'de Filistin'e destek kermesi açıldı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde İsrail saldırılarından etkilenen Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        Laçin Atatürk İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerince düzenlenen kermeste, veli ve öğrencilerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

        Gün boyu açık kalacak kermesten elde edilecek gelirin, Filistin'e gönderilmek üzere ilgili kamu kuruluşlarına verileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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