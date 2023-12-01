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        Osmancık Belediyesinin yeni iş makineleri hizmete sunuldu

        Çorum'un Osmancık Belediyesinin altyapı ve mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere satın aldığı iki iş makinesi hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:48
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        Osmancık Belediyesinin yeni iş makineleri hizmete sunuldu
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        Çorum'un Osmancık Belediyesinin altyapı ve mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere satın aldığı iki iş makinesi hizmete sunuldu.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yeni iş makinelerinin anahtarlarını, iş makinelerini kullanacak personele teslim etti.

        Gelgör, belediyenin araç filosunu her geçen gün güçlendirdiklerini söyledi.

        Belediyeye 4 yılda 22 araç kazandırdıklarını belirten Gelgör, "Bunlardan yeni aldığımız iki kepçe ile 4'ü altyapı hizmetlerinde ihtiyaç olan iş makineleridir. Yeni aldığımız iş makinelerinden biri de mezarlık hizmetlerinde kullanılacaktır. İlçemize, halkımıza hayırlı olsun." dedi.

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