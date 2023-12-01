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        Çorum'da, yedikleri yemekten rahatsızlanan 20 kişi tedavi altına alındı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, cuma namazının ardından ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:31 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:31
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        Çorum'da, yedikleri yemekten rahatsızlanan 20 kişi tedavi altına alındı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde, cuma namazının ardından ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Gemici Mahallesi Kışla Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate mevlit yemeği ikram edildi. Yemekten birkaç saat sonra 20 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Osmancık Devlet Hastanesine başvurdu.

        Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen bu kişilerden 5'i taburcu edildi, diğerleri gözlem altında tutuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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