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        Çorum'da iş yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:26
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        Çorum'da iş yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

        Ercan K. (44), çalıştığı Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikanın çatısından beton zemine düştü.

        Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Ercan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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