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        Boğazkale'de öğrenciler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi

        Çorum'un Boğazkale ilçesindeki öğrenciler, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:59
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        Boğazkale'de öğrenciler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi
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        Çorum'un Boğazkale ilçesindeki öğrenciler, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

        Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik kapsamında Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Çorumlu şehit öğretmenin hayatını ve hayata bakışını öğrenme fırsatı buldu.

        Kentteki bir alışveriş merkezindeki sinema salonundaki gösterime Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ile okul yöneticileri de katıldı.

        Yıldız, filmin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Yıldız, "Çorumlu olan şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın hayatının konu edildiği filmi izlerken duygu dolu anlar yaşadık. Kutsal görevini ifa ederken şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

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