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        Laçin'de kaçak içki denetimi yapıldı

        Çorum'un Laçin ilçesinde market ve kahvehanelerde kaçak içki denetimi yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:00 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:00
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        Laçin'de kaçak içki denetimi yapıldı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde market ve kahvehanelerde kaçak içki denetimi yapıldığı bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kaçak alkol ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla denetim yapıldı.

        Denetim kapsamında Laçin Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdukları araçları inceledi.

        Ekipler ayrıca, ilçe merkezindeki market ve kahvehanelerde fatura kontrolü yaptı.

        Kontrolde iş yerinde satılan içkili ürünlerin faturaları ve bandrolleri incelendi.

        Halk sağlığını tehdit eden girişimlere karşı denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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