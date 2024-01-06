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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:50
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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.

        Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D, B.A, F.D. ve E.B. gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 532 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D ve B.A. tutuklandı, F.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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