Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D, B.A, F.D. ve E.B. gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 532 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D ve B.A. tutuklandı, F.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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