Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Alaca ilçesinde takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 01:00 Güncelleme: 09.01.2024 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alaca ilçesinde takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 19 LP 560 idaresindeki otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Emniyet Kavşağı'nda kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

        Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.

        Sürücü ve araçta bulunan E.T. araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Çorum'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Çorum'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        30 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        30 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        Çorum'da 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
        Çorum'da 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
        Çorum'da birbirini tehdit eden 5 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da birbirini tehdit eden 5 kişi gözaltına alındı
        Çorum FK'nin Antalya'daki ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
        Çorum FK'nin Antalya'daki ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
        Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı