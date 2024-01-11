Alaca HEM kursiyerleri Filistinliler için battaniye ve kıyafet dikti Çorum'un Alaca ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) kursiyerleri, İsrail'in saldırılarından olumsuz etkilenen Filistin halkı için battaniye ve kıyafet dikip bölgeye gönderiyor.

Çorum'un Alaca ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) kursiyerleri, İsrail'in saldırılarından olumsuz etkilenen Filistin halkı için battaniye ve kıyafet dikip bölgeye gönderiyor.

Alaca Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda mağdur olan Filistinliler için kıyafet ve battaniye dikmeye başladı.

Kursiyerler tarafından dikilen 84 battaniye, 109 eşofman takımı, 377 havlu, 3 bin 150 maske, 661 iç çamaşırının yanı sıra çok sayıda kıyafet, ayakkabı, altkı, bere, eldiven, hijyen malzemesinden oluşan 4 bin 953 insani malzemeyi Gazze'ye gönderdi.

Alaca HEM Müdürü Nihat Uğraş, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde ihtiyaç sahipleri için çalışmalar yaptıklarını, şimdi de Filistin'deki savaş mağduru insanlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Usta öğreticilerin gözetiminde kursiyerlerin birçok ürün diktiğini belirten Uğraş, "Dikilen bütün malzemeler bağış yoluyla karşılandı. Dolayısıyla 3 ayda bütün işlemler hazırlandı, il merkezine teslim edilmek üzere gönderildi." dedi.

Uğraş, kampanyaya destek olan kişilere ve kurumlara teşekkür etti.