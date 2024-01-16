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        Çorum'da bir kişi caminin abdesthanesinde ölü bulundu

        Çorum'da bir kişi, caminin abdesthanesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:08
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        Çorum'da bir kişi caminin abdesthanesinde ölü bulundu
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        Çorum'da bir kişi, caminin abdesthanesinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Abdi Bey Camisi'nin abdesthanesinde Ahmet Kuşçu'nun (74) hareketsiz şekilde yerde yattığını görenler, 112 Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kuşçu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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