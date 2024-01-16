Çorum'da bir kişi, caminin abdesthanesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Abdi Bey Camisi'nin abdesthanesinde Ahmet Kuşçu'nun (74) hareketsiz şekilde yerde yattığını görenler, 112 Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuşçu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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