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        Bayat'ta dolu etkili oldu

        Çorum'un Bayat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 19.01.2024 - 18:07
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        Bayat'ta dolu etkili oldu
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        Çorum'un Bayat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

        Dolu ile etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

        Dolu yağışı nedeniyle ilçe merkezinde bazı bölgeler beyaza büründü.

        Dolu yağışının ardından ilçede aralıklarla sağanak etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri

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