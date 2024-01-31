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        Mecitözü'nde okullar ikinci döneme hazırlanıyor

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde Okulların İkinci Eğitim Dönemine Hazırlık Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:20
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        Mecitözü'nde okullar ikinci döneme hazırlanıyor
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde Okulların İkinci Eğitim Dönemine Hazırlık Toplantısı yapıldı.

        İlçe Kaymakamı Bayram Köse başkanlığındaki toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

        Bu toplantının ardından gerçekleştirilen Okul Güvenliği Toplantısı'nda ise okul çevrelerinde alınması gereken tedbirler, servis araç ve sürücülerine yönelik denetimler görüşüldü.

        Toplantılara, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru ve okul müdürleri katıldı.

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