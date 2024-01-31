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        İskilip ve Alaca'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

        Çorum'un İskilip ve Alaca ilçelerinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:26
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        İskilip ve Alaca'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
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        Çorum'un İskilip ve Alaca ilçelerinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

        Emniyet birimleri, iki ilçede de vatandaşları telefon dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaca ve İskilip ilçelerinde otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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