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        Bayat'ta kurbanlık pazarı hareketlendi

        Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:27
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        Bayat'ta kurbanlık pazarı hareketlendi
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        Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.

        Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için Bayat Belediyesi Hayvan Pazarı'na getiriyor.

        Sıkı pazarlıkların yapıldığı ve Kurban Bayramı'na kadar açık olacak pazarda küçükbaş hayvanlar 8-16 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 70-150 bin liradan satılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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