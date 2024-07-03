"Çorum olayları"nın 44. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda toplanan katılımcılar, Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 44 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, çerağ yakma ritüeli gerçekleştirildi.

Çorum'da, Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Geçmez, "Adalet için, insanlık için kim toprağa düşmüşse onlar asla unutulmayacak, unutturmayacağız." dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, burada yaptığı konuşmada, Çorum olaylarında ölenlerin yalnızca faillerinin değil, azmettiricilerinin de yargılanması için adalet istediklerini söyledi.

Alevilerin bu toprakların kadim halklarından biri olduğunu dile getiren Geçmez, "Bu kadim halk Çorum'a daima barış getirmiştir. Çorum halkına sesleniyorum. Bu katiller kimse hep birlikte lanetleyelim bu meydanda. Hep birlikte lanetleyelim ki bir daha bu topraklar böyle katliamlar görmesin." diye konuştu.

Filistin'de, Orta Doğu'da katliam yapıldığını, Gazze'de halkın katledildiğini vurgulayan Geçmez, "Bu katliamlar önlenmezse faşizme ve ırkçılığa yol açacaktır. Biz Çorum, Sivas, Maraş katliamları olmasın diye, başka katliam olmasın diye bunları söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.