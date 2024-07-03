Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        "Çorum olayları"nın 44. yılında hayatını kaybedenler anıldı

        Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:10 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çorum olayları"nın 44. yılında hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

        Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda toplanan katılımcılar, Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

        Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 44 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

        Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, çerağ yakma ritüeli gerçekleştirildi.

        Anma etkinliğinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı cem ekibi semah döndü.

        Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, burada yaptığı konuşmada, Çorum olaylarında ölenlerin yalnızca faillerinin değil, azmettiricilerinin de yargılanması için adalet istediklerini söyledi.

        Çorum'da, Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Geçmez, "Adalet için, insanlık için kim toprağa düşmüşse onlar asla unutulmayacak, unutturmayacağız." dedi.

        Alevilerin bu toprakların kadim halklarından biri olduğunu dile getiren Geçmez, "Bu kadim halk Çorum'a daima barış getirmiştir. Çorum halkına sesleniyorum. Bu katiller kimse hep birlikte lanetleyelim bu meydanda. Hep birlikte lanetleyelim ki bir daha bu topraklar böyle katliamlar görmesin." diye konuştu.

        Filistin'de, Orta Doğu'da katliam yapıldığını, Gazze'de halkın katledildiğini vurgulayan Geçmez, "Bu katliamlar önlenmezse faşizme ve ırkçılığa yol açacaktır. Biz Çorum, Sivas, Maraş katliamları olmasın diye, başka katliam olmasın diye bunları söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Çorum Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Ahmet Özdel ise olaylara ilişkin gerçek faillerin bulunması gerektiğini anlatarak, "Eğer Maraş katliamının yargılanması yapılsa, gerçek katiller bulunsaydı Çorum katliamı olmazdı. Çorum katliamının hesabı görülseydi Sivas katliamı olmazdı." dedi.

        Platform olarak anma etkinliklerinde iki temel taleplerinin olduğuna işaret eden Özdel, "Çorum katliamı insanlığa karşı suçtur, zaman aşımı işlemez. Bu nedenle tüm devlet arşivleri açılmalı, gerçek sorumlular yargılanmalıdır. Çünkü Çorum katliamı davaları adi birer olay olarak görülmüş, tetiği çekenler bulunmuş, gerçek failler bulunmamıştır. Oysa bu yargılamalar sonunda asıl faillerin bulunması gerekir." ifadelerini kullandı.

        Özdel, platform olarak Kadeş Barış Meydanı'na "barış ve kardeşlik anıtı" yapılması istediklerini sözlerine ekledi.

        Programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Avrupa Alevi Birlikleri Onursal Başkanı Turgut Öker'in yanı sıra yurt içi ve dışındaki dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        İngiltere yarın seçim gidiyor
        İngiltere yarın seçim gidiyor
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        Eski avukat öldürüldü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu!
        Eski avukat öldürüldü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu!
        İngilizce öğretmeni Saadet'i öldüren koca hakim karşısında: "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin"
        İngilizce öğretmeni Saadet'i öldüren koca hakim karşısında: "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin"
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Roman havası ve horon şov
        Roman havası ve horon şov
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!

        Benzer Haberler

        Çorum FK'nin yeni sezonda hedefi tempolu oyun
        Çorum FK'nin yeni sezonda hedefi tempolu oyun
        Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öl...
        Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öl...
        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlard...
        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlard...
        Çorum'da, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı
        Çorum'da, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 8 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 8 şüpheli tutuklandı
        İskilip'te yaz Kur'an kursları eğitime başladı
        İskilip'te yaz Kur'an kursları eğitime başladı