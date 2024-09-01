Sungurlu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yarımsöğüt köyünde Ünal Yüceldi'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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