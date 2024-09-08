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        Çorum'da tır sürücüsü, aracında ölü bulundu

        Çorum'un Alaca ilçesinde tır sürücüsü, park halindeki aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 21:51 Güncelleme: 08.09.2024 - 22:04
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        Çorum'da tır sürücüsü, aracında ölü bulundu
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        Çorum'un Alaca ilçesinde tır sürücüsü, park halindeki aracında ölü bulundu.

        Mersin'den soğan almak için 33 F 0351 plakalı tırıyla Alaca ilçesine gelen İrfan Salkın'dan (25) haber alamayan yakınları, birlikte çalıştıkları iş arkadaşına telefonla ulaşarak, durumunu kontrol etmesini istedi.

        Tırı Yozgat Caddesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi önünde park halinde bulan arkadaşı, aracın kapısını açamayınca 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tırın kapısını açarak içeri giren ekipler, Salkın'ı hareketsiz yatarken buldu.

        Yapılan kontrolde Salkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Salkın'ın vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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