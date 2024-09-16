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        Çorum'da devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Çorum'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 00:33 Güncelleme: 16.09.2024 - 00:44
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        Çorum'da devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Baki K. idaresindeki 06 FV 730 plakalı hafif ticari araç, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Bayat Gediği mevkisinde refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Karanfil K, çocukları Gamze K. ve Arda K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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