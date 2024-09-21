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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Kocaelispor ile karşılaşacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:29
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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Kocaelispor ile karşılaşacak
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakat veya kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.

        Ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, ikinci galibiyetini alarak yükselişe geçmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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