Çorum FK, 1. Lig'de yarın Kocaelispor ile karşılaşacak
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat veya kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.
Ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, ikinci galibiyetini alarak yükselişe geçmek istiyor.
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