Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya, muhtarlarla buluştu

Muhtarların görüş ve önerilerinin önemli olduğunu belirten Çetinkaya, "Yerel sorunların çözümüne yönelik ortak bir strateji belirlemeyi amaçlıyoruz. Toplantının Dodurga'nın kalkınması ve köylerimizin sorunlarını çözerek yaşam kalitelerinin artırılması açısından önemli bir adım olduğuna inanıyorum." dedi.

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