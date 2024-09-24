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        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya, muhtarlarla buluştu

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, köy muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:27
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        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya, muhtarlarla buluştu
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        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, köy muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Dodurga Belediyesinde düzenlenen toplantıda Çetinkaya, muhtarlarla köylerin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi.

        Muhtarların görüş ve önerilerinin önemli olduğunu belirten Çetinkaya, "Yerel sorunların çözümüne yönelik ortak bir strateji belirlemeyi amaçlıyoruz. Toplantının Dodurga'nın kalkınması ve köylerimizin sorunlarını çözerek yaşam kalitelerinin artırılması açısından önemli bir adım olduğuna inanıyorum." dedi.

        Toplantıya MHP Dodurga İlçe Başkanı Bekir Yarbaşı, belediye meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

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