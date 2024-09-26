Çorum'da kasa ve reyon fiyatları farklı olan 9 markete ceza uygulandı

Çorum'da yapılan denetimlerde reyonda ve kasada farklı fiyat tarifesi kullandığı, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 9 markete toplam 53 bin 300 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 23 markette denetim yaptı.

Ekipler denetimlerde fiyat, satılan ürünlerin alış fiyatları, hijyen, ürünlerin son kullanım tarihi gibi konularda inceleme yaptı.

Denetim sonucunda kasa ile reyonda fiyat farklılığı bulunan, son tüketim tarihi geçmiş ürün satan 9 iş yerine toplam 53 bin 300 lira para cezası kesildi.