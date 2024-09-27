Çorum'da temizliğe dikkat etmeyen pazar esnafının tezgahı 1 hafta kapatıldı

Çorum'da temizlik ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 kez cezai işlem uygulanan bir pazar esnafının, 3. kez ihlal yaptığı tespit edilmesi üzerine 1 hafta boyunca semt pazarlarında tezgah açmama cezası verildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, semt pazarlarında genel temizlik ve hijyen kurallarına uyulması amacıyla çalışma başlatıldı.

Zabıta ekipleri, her gün pazar yerlerini gezerek, esnafı pazar alanını ve tezgahlarını temiz kullanma konusunda uyardı.

Yapılan denetimde hijyen kurallarına uymadığı için daha önce 2 kez cezai işlem uygulanan bir esnafın kural ihlallerini sürdürdüğünün belirlenmesi üzerine para cezası ve 1 hafta tezgah kapatma cezası verildi.