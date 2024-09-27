Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da temizliğe dikkat etmeyen pazar esnafının tezgahı 1 hafta kapatıldı

        Çorum'da temizlik ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 kez cezai işlem uygulanan bir pazar esnafının, 3. kez ihlal yaptığı tespit edilmesi üzerine 1 hafta boyunca semt pazarlarında tezgah açmama cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da temizliğe dikkat etmeyen pazar esnafının tezgahı 1 hafta kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da temizlik ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 kez cezai işlem uygulanan bir pazar esnafının, 3. kez ihlal yaptığı tespit edilmesi üzerine 1 hafta boyunca semt pazarlarında tezgah açmama cezası verildi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, semt pazarlarında genel temizlik ve hijyen kurallarına uyulması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Zabıta ekipleri, her gün pazar yerlerini gezerek, esnafı pazar alanını ve tezgahlarını temiz kullanma konusunda uyardı.

        Yapılan denetimde hijyen kurallarına uymadığı için daha önce 2 kez cezai işlem uygulanan bir esnafın kural ihlallerini sürdürdüğünün belirlenmesi üzerine para cezası ve 1 hafta tezgah kapatma cezası verildi.

        Esnafın tezgahının bulunduğu alan ise zabıta ekiplerince demir parmaklıklarla kapatılarak, üzerinde "Bu tezgah yeri, 5957 sayılı kanununun 14. maddesine göre, 'satış yerinin temiz tutulmaması' kuralına uymadığından, Belediye Encümeninin 19 Eylül 2024 tarih ve 1550 sayılı kararı ile 7 gün pazardaki faaliyetinden men edilmiştir." yazılı tabela asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!
        Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Çift santrafor ufukta göründü!
        Çift santrafor ufukta göründü!
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        'Berlin' İstanbul sokaklarında
        'Berlin' İstanbul sokaklarında
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te

        Benzer Haberler

        Çorum Valisi Ali Çalgan, görevine başladı
        Çorum Valisi Ali Çalgan, görevine başladı
        Kayıp olarak aranırken kazada öldüğü ortaya çıkan Samet, toprağa verildi
        Kayıp olarak aranırken kazada öldüğü ortaya çıkan Samet, toprağa verildi
        Dodurga'da doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor
        Dodurga'da doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor
        Çorum'da boru ve kuyuya sıkışan kedi ve köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı
        Çorum'da boru ve kuyuya sıkışan kedi ve köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı
        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'dan uğurlandı
        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'dan uğurlandı
        Çorum'da kasa ve reyon fiyatları farklı olan 9 markete ceza uygulandı
        Çorum'da kasa ve reyon fiyatları farklı olan 9 markete ceza uygulandı