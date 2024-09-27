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        Çorum'da su kuyusu açarken kayan toprağın altında kalan muhtar kurtarıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde su kuyusu açmaya çalışırken kayan toprağın altında kalan köy muhtarı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:16
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        Çorum'da su kuyusu açarken kayan toprağın altında kalan muhtar kurtarıldı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde su kuyusu açmaya çalışırken kayan toprağın altında kalan köy muhtarı yaralandı.

        Seyirçayı Köyü Muhtarı İzzet Ahirzaman, Aluç köyünde su kuyusu açmaya çalışırken meydana gelen kayma sonucu toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince çukurdan çıkarılan Ahirzaman, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ahirzaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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