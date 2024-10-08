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        Çorum'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:48
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        Çorum'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        Görkem S. idaresindeki 19 AFG 230 plakalı motosiklet, Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde park halindeki 19 KC 836 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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